Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Brandweer haalt man uit bakje van gekantelde hoogwerker

Een man is dinsdagmiddag in de Bisschop Bekkerslaan in Eindhoven door de brandweer uit een hoogwerker gehaald. De hoogwerker is tijdens de werkzaamheden gekanteld waardoor het bakje schuin boven de weg kwam te hangen. In het bakje zat een medewerker van het bedrijf.

Andere medewerkers van het bedrijf hebben eerst geprobeerd om hun collega te redden met een tweede hoogwerker. Toen dat mislukte is de brandweer erbij gehaald. Brandweerlieden hebben de man bevrijd uit het bakje van de hoogwerker. Hoe het kwam dat de hoogwerker kantelde, is niet duidelijk. Vermoedelijk hebben de stempels, die zorgen voor de stabiliteit van de hoogwerker, het begeven. De Bisschop Bekkerslaan is afgezet.

Foto's: SQ Vision

Foto's: SQ Vision