'Boerke uit Veldhoven' helemaal uit zijn dak in de Dakar Rally

Er viel eindelijk weer wat te juichen voor Brabant in de Dakar Rally. Janus van Kasteren werd derde in de derde etappe en versloeg daarmee twee Russische Kamazen. De coureur uit Veldhoven was bij aankomst in het bivak uitzinnig van vreugde. Dat en meer zie je in de vierde aflevering van Bivak Brabant Dakar. Elke dag rond 20.00 zie je hier het laatste nieuws en reportages uit Saoedi-Arabië.