Kindje voor Michelle en Maarten uit Boer Zoekt Vrouw: ze heet Jasmijn

Champignonkweekster Michelle van Asseldonk uit Boekel en haar Maarten zijn op 16 november de trotse ouders geworden van hun eerste kindje: dochter Jasmijn. Een heuse Boer Zoekt Vrouw-baby. Michelle en Maarten deden in 2018 immers mee aan het populaire tv-programma en zijn sindsdien een stel. De geboorte van Jasmijn werd dinsdag naar buiten gebracht.

Intussen bemoeit Michelle zich op het champignonbedrijf even nergens mee. Doordat iedereen zich extra inzet, heeft ze echt verlof. En die relatieve rust geeft haar ook al even tijd om in de toekomst te kijken: "We zouden heel graag nog meer kindjes willen. Genoeg plek hier op de boerderij!"