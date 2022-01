Man die naakt en gewond op straat werd gevonden is beroofd

De Roozenburglaan in Middelburg (foto: Google Streetview).

Een 21-jarige man uit Breda die in de nieuwjaarsnacht naakt op straat in Middelburg werd gevonden, heeft maandag aangifte gedaan van beroving. De man is nog steeds onder doktersbehandeling, meldt de politie.

Malini Witlox Geschreven door