Diefstal uit de gedenkboom voor Sjaak schokt zijn familie

Sjaak van Aarle (bron: Harrie van Aarle).

Uit de gedenkboom van Sjaak van Aarle is op nieuwjaarsdag een PSV-vlag gestolen. Sjaak was een begrip in de Textielstraat in Tilburg en groot PSV-fan. Nadat hij op 4 december onverwacht overleed, besloten de bewoners om de boom voortaan 'De boom van Sjaak' te noemen ter ere van de overleden buurtgenoot.

Bas Crommentuijn Geschreven door

De boom hangt helemaal vol met de oude schoenen van Sjaak. “Hij gooide ze daarin als hij er klaar mee was”, vertelt zijn zoon Harrie van Aarle. “Dat vond iedereen in de buurt goed. Mijn vader was echt een begrip in de buurt. Iedereen kende hem. In de zomer zat hij altijd met mijn moeder op een bankje voor zijn huis. Hij zwaaide en lachte naar iedereen. Hij bracht de buurt samen.”

“Je hoort gewoon van andermans spullen af te blijven.”

In de vroege ochtend van nieuwjaarsdag is de vlag uit de boom gehaald en meegenomen. Harrie kan niet begrijpen waarom mensen dit zouden doen. “Het is de gedenkboom van je vader en daar wordt iets uit gestolen. Je hoort gewoon van andermans spullen af te blijven.” Op 13 december is Sjaak gecremeerd. Door de coronamaatregelen kon niet iedereen die Sjaak kende bij de ceremonie zijn. Daarom is er een herdenking gehouden bij de boom. Honderd mensen kwamen samen. Er zijn bloemen onder de boom gelegd en er is vuurwerk afgestoken. De broer van Sjaak besloot toen een PSV vlag voor de boom te hangen. Als er een voetbalwedstrijd op tv was, zat Sjaak voor de buis. “Hij was groot PSV-fan en ik ben voor Ajax”, herinnert Harrie zich. “Vooral als de clubs tegen elkaar speelden was dat strijd op de bank. Toen Ajax de laatste keer met 5-0 van PSV won heb ik hem dat wel laten weten.”

“We hopen dat de vlag wordt teruggebracht.”

Wat de familie nu gaat doen, weten ze nog niet. “Ik heb voor mijn moeder een camera besteld. Als ze nog eens wat proberen te stelen hebben we ze op beeld. We hopen dat de vlag teruggebracht wordt. Of we zelf nog een vlag gaan ophangen weten we niet.”