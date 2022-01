Coronapandemie is straks een tentoonstelling: 'Als corona dat toelaat'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 De coronapandemie van nu is straks in het museum te zien als geschiedenis

Twee musea in Brabant verzamelen al een tijdje spullen die te maken hebben met de coronapandemie. De gedachte is dat er in de toekomst zeker exposities zullen komen die terugblikken op de pandemie van 2020 tot en met 2022. Wat het museum dan moet laten zien, is ook een vraag die scheidend directeur Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum in Den Bosch bezighoudt.

Rob Bartol Geschreven door

Ook museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek vergaart al enige tijd spullen voor een toekomstige corona-expositie. "In ons kleine museum besteden we ook aandacht aan eerdere epidemieën", vertelt Jan van Eijck. "Bijvoorbeeld de verwoestende pestepidemieën, maar ook de Tilburgse pokkenepidemie van 1951. Dus corona krijgt ook een plekje in ons museum." Dat de musea de huidige coronapandemie een plek gaan geven kan op veel bijval rekenen van de Brabanders. Mensen heel enthousiast op de plannen én dragen ook volop ideeën aan.

"Een wassenbeeld van minister Hugo de Jonge zou geweldig zijn."

Hoe moet een expositie in het jaar 2072 er uitzien, als de coronapandemie 50 jaar in het verleden ligt? "Ze moeten vaccinatiespuiten tonen", oppert Kees. "Maar ook zo'n plastic doosje van zelftesten." Hij vindt dat de musea straks ook de overvolle bezetting ic's moeten laten zien. "Het is er drukker dan we jaren gehad hebben. Dat is iets wat de mensen straks ook moeten weten."

De coronapandemie van nu is straks geschiedenis in het museum

Bertie heeft andere ideeën. "Ze moeten straks ook de ruzies onder elkaar laten zien, de opstanden, de rellen. Hoe ontevreden waren in deze tijd." Het leukste idee is afkomstig van de 16-jarige Pepijn: "Een wassenbeeld van minister Hugo de Jonge zou geweldig zijn."

"Wegwijsbordjes, gele vaccinatieboekjes, lege ampullen en etiketten."