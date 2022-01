Tom onderzoekt dinosaurus en het blijkt een heel nieuwe soort te zijn

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 student Tom ontdekt mogelijk een nieuwe dinosaurus

In 2018 kocht het oertijdmuseum in Boxtel een nieuwe aanwinst: een Diplodocus. Om daar ook met zekerheid een bordje bij te kunnen zetten, moest dat alleen nog wel bevestigd worden. Die taak kreeg de 24-jarige student Tom van der Linden. Nu blijkt: het is waarschijnlijk een nieuwe soort. “Hier droom je van”, vertelt curator Jonathan Wallaard.

Het is een jongensdroom voor Tom en Jonathan, die beiden als kleine jongetjes fan werden van dinosaurussen. Die fascinatie is nooit verdwenen. Dat ze nu een ‘eigen’ dinosaurus ontdekten tovert dan ook een grote glimlach op hun gezichten.

“Een unieke combinatie.”

Een voorzichtig staaltje trots, maar juichen doen ze nog niet. Eerst moeten experts de bevindingen van Tom nog bevestigen. Hij bekeek alle details op de botten. Bijvoorbeeld de hoek waarin schotjes staan of de plaats van gaten. Die bevindingen voerde hij in een computerprogramma dat het vergelijkt met de botten van al bekende soorten. “Deze had een bepaalde combinatie die uniek is voor deze familie”, legt van der Linden uit. Met die conclusie ging hij naar curator Jonathan, die het team aanstuurt. “Alle eigenschappen die hij als afwijkend beoordeelde zijn we langsgegaan. Dat was een gigantische klus, maar we kwamen tot dezelfde conclusie.” Toch spreken de twee heren nog steeds van ‘waarschijnlijk’. Ze gaan nu met dino-experts een wetenschappelijke publicatie schrijven. Als die goedgekeurd en dus gepubliceerd wordt, mag de champagne pas open.

“30.000 uur werk.”