Dry January: huisarts legt uit waarom maand niet drinken goed voor je is

Deelnemers van Dry January drinken een maand lang niet (foto: archief).

Na een drukke feestmaand even een beetje ontnuchteren. Daar is Dry January voor: heel januari geen alcohol drinken. En hoewel een maand niet drinken geen garanties biedt voor een gezonder lichaam, is het volgens huisarts Edith Plum uit Helmond toch een goede zaak om mee te doen.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De Nederlandse versie van Dry Januari heet 'IkPas'. 2820 Brabanders schreven zich in. Dat kunnen er in werkelijkheid natuurlijk nog veel meer zijn, want niet iedereen die meedoet meldt zich aan op die website. Volgens huisarts Plum kan zo’n maandje ‘detoxen’ echt iets doen voor je lichaam. “Het is goed voor je lever en maag en het vermindert het risico op hart- en vaatproblemen.''

“Hopelijk gaan deelnemers ook na Dry January bewuster om met alcohol."

Ook krijgt ze vaak te horen dat mensen een stuk beter slapen als ze geen alcohol meer drinken. "Als je hebt gedronken slaap je namelijk onrustiger en veel minder diep. Mensen hebben het gevoel dat ze na een paar wijntjes als een blok in slaap vallen, maar je staat vaak niet uitgerust op." Een maandje geen alcohol heeft dus positieve effecten, maar is niet levensveranderend. Het gaat er volgens Plum vooral om wat je na die maand doet. “Hopelijk zet het mensen die maand zo aan het denken, dat ze in het vervolg bewuster met alcohol omgaan. Via de officiële richtlijnen mag je maar een glas alcohol per dag. Dan moet je twee dagen niet drinken zodat alles goed afgebroken kan worden. Als mensen eerlijk bij zichzelf nagaan, komen ze vaak op veel meer uit."

"Als je bewust met alchol bezig bent, ga je al gezonder leven."

Nooit meer een druppel drinken is eigenlijk het verstandigst, maar Plum denkt dat het vooral om een stukje bewustwording gaat. "Het is net als met diëten. Het komt niet altijd door het soort dieet dat iemand afvalt, maar als je bewust met voeding bezig bent, ga je al gezonder leven. Dat geldt ook voor alcohol." Zanger John de Bever uit Berlicum is trotse ambassadeur van 'IkPas' en gaat het ook zonder alcohol doen. “Ga jij de uitdaging met mij aan? Krijgen ze die lach van ons gezicht?", zegt de zanger in video op de site van IkPas. Dry January start om twaalf uur 's nachts met oud en nieuw. John is streng voor zichzelf. Tot twaalf uur vliegen de wijntjes, portjes en champagne over tafel, maar daarna drinkt hij alleen water. En dat was wel even schakelen. De zanger gaat iedere week een vlog plaatsen waarin hij zijn ervaringen in de alcoholvrije maand deelt. Kijk hieronder naar de eerste vlog van John de Bever: