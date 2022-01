Vrouw in de Dakar Rally: 'Ik schrik niet van een Playboy-kalender'

Het is een opmerkelijk gezicht: een vrouw in de Dakar Rally. Marije van Ettekoven uit Schaijk is een van de weinige vrouwen die zich mengt in de mannenwereld. Ze is navigator van haar geliefde Egbert Wingens bij team DDW.

Wanneer het vooroordeel over navigeren en vrouwen aan haar wordt voorgelegd, countert ze heel snel. “Vrouwen kunnen misschien niet kaartlezen, maar wij hebben een roadbook. Bovendien kunnen vrouwen juist twee dingen tegelijk. Misschien is dat wel het geheim.”

Wie met Marije praat, merkt meteen dat er niet met haar te sollen valt. Ze is niet op haar mondje gevallen en houdt zich gemakkelijk staande in een wereld vol mannen en motoren. “Ik kom zelf ook uit de motorwereld. Ik kijk er niet meer van op als er een Playboy-kalender in een cabine hangt.”

Acht jaar geleden werd ze navigator van Egbert Wingens, met wie ze inmiddels samen is. Maar zodra de twee in de cabine stappen is er geen sprake van een relatie. “Onze monteur zit ertussen en die moet vaak lachen om ons. We willen hem eigenlijk ook een fluitje en een vlaggetje geven. Zodra het dan uit de hand loopt moet hij fluiten en vlaggen.”

Van Ettekoven past prima in de Dakar-wereld. Ze zou het wel leuk vinden als er meer vrouwen mee zouden doen aan de racewedstrijd door het woestijn. “Dat moeten dan wel bepaalde types zijn. Je moet niet gaan mauwen over een afgebroken nagel. De Dakar Rally is niet voor punnikers, breiers en Libelle-lezers.”

Wingens sluit zich aan bij die woorden. “Er vallen wel eens wat woorden. Dat hoort erbij. Wat in de cabine gebeurt, blijft in de cabine. Zodra we uit de wagen stappen is de adrenaline weg en is alles weer goed.”

Voor de coureur is het geen enkel probleem dat hij een vrouw als navigator heeft. Maar natuurlijk merkt hij wel verschil, al wil hij zich daarin niet te veel uitspreken. “Wil je nou echt dat ik ga uitleggen dat vrouwen en mannen verschillen? Dat is gewoon een feit. Maar dat wil niet zeggen dat het negatief of positief is. In ons geval gaat het juist heel goed. We zijn goed op elkaar ingespeeld.”

Hij is dan ook vol lof over Van Ettekoven. “We zijn allebei heel fanatiek, dat past goed bij elkaar. We hebben al een keer een nacht door de duinen moeten rijden. Dan is navigeren heel lastig, maar het is heel knap hoe ze dan navigeert.”