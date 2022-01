Het is nog niet de Dakar Rally van Vick Versteijnen. De coureur uit Tilburg had dinsdag wéér pech. Op de weg naar het Bivak kreeg hij schade aan zijn auto. Hij kon niet meer rijden en kwam te laat terug in het Bivak. Vanwege een nieuwe regel kreeg hij een flinke tijdstraf en daar baalde hij flink van. Dit en meer in de vijfde aflevering van 'Bivak Brabant Dakar'.