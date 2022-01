Jip is ongeneeslijk ziek, maar raakte toch zwanger: 'Het gaat goed met ons'

De 28-jarige Jip Scheibers uit Asten heeft in haar hoofd een tumor zo groot als een ei. Ze is te zien in het nieuw seizoen van BNNVARA-programma Over Mijn Lijk. Daarin volgt Tim Hofman jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Jip is een van hen, maar geniet daardoor geen dag minder van het leven: "Ik leef het best mogelijke scenario.''

De artsen zeiden dat Jip nog vijf tot vijftien jaar verder kan leven, maar uiteindelijk wordt die tumor haar dood. Na die mededeling belandde Jip in een flinke depressie. "Alles wat ik dacht te hebben voelde zinloos. Ik ontwikkelde ook een eetstoornis waardoor ik nog zieker werd. Zolang ik me maar focuste op eten, onderdrukte ik al die andere pijnlijke gedachtes." Uiteindelijk wist Jip zichzelf op te peppen en vond ze geestelijke rust.

Jip groeide op in Asten en woonde daar tot ze in Maastricht ging studeren. Na twee jaar kreeg ze plots last van epileptische aanvallen en ging naar het ziekenhuis. Na onderzoeken hadden de dokters slecht nieuws: in haar hoofd zat een tumor. Die groeide daar waarschijnlijk al jaren, al had ze nooit eerder iets gevoeld.

Ze liet Nederland achter zich en reisde de hele wereld over. In India ontmoette ze Max, de liefde van haar leven, en ze trokken samen verder. Onverwacht raakte ze zwanger van een dochter. “Ik had nooit bedacht dat ik nog kinderen zou krijgen’’, vertelt Jip. “Want wie wordt er nou zwanger als je weet dat je doodgaat? Maar ik ben uiteindelijk vol voor mijn kind gegaan. Ik wil niet alleen maar leven vanuit angst. Als ik de hele tijd zou denken: ik ga snel dood, dan gebeurt dat volgens mij ook."

Ze ging met haar gezin in Eindhoven wonen, zodat ze in het Catharina Ziekenhuis een speciale behandeling kon volgen. Dat heeft nu geen zin meer, ze is uitbehandeld. Chemo is het enige wat ze nu kan proberen, bestraling krijgt ze niet meer. “Dat maakt gewoon te veel kapot. Toen ik bestraald werd, had ik superveel klachten. Ik had wel tien epileptische aanvallen op een dag, zo kan je niet leven.’’

Jip woont nu met haar gezinnetje op een oude woonboot in Amsterdam. “Je kan het beter een zinkend schip noemen, want het stelt niet veel voor. We kamperen zo goed als op het water." Met haar gezondheid gaat het goed. “De tumor is stabiel. Ik heb mijn laatste behandeling gehad in augustus en heb wel regelmatig scans in het ziekenhuis om te checken hoe het ervoor staat’’, vertelt ze. “Mijn man werkt en nu de scholen dicht zijn, zorg ik fulltime voor onze dochter.”