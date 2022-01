Emily meet zich met de commando's in Kamp van Koningsbrugge: 'Zó zwaar'

Vanaf donderdagavond is te zien of Emily de eindstreep van het programma haalt (foto: AVROTROS).

In de eerste reeks van Kamp van Koningsbrugge kregen we een kijkje achter de schermen bij de commando's. Donderdagavond gaat het tweede seizoen van start, waarin opnieuw vijftien 'gewone mensen' zich mentaal en fysiek af laten matten. Zo ook de 25-jarige Emily uit Eindhoven. "Het is honderd keer zwaarder dan op tv."

Sven de Laet Geschreven door

Na het succesvolle eerste seizoen, was het een kwestie van tijd voor de camera's weer zouden draaien in en rondom Roosendaal. Leuk toeval: niet alleen zijn de commando's daar gevestigd, het is voor Jeroen van Koningsbrugge ook een terugkeer naar zijn geboorteplaats. De presentator zelf kan niet wachten om de eerste aflevering te delen met het grote publiek. "Het wordt nóg heftiger. Sommige kijkers vragen zich af of de verrassing er na het eerste seizoen af is. Maar dat was nou juist zo verneukeratief voor de nieuwe kandidaten. Die dachten wel ongeveer te weten wat ze konden verwachten. Puntje bij paaltje lagen ze na de eerste oefening al uitgeteld op de grond."

"Op televisie zie je nog geen tien procent van wat we daar allemaal moesten doen."

Drie van die kandidaten komen uit onze provincie: Robbie uit Nuenen en Dwayne en Emily uit Eindhoven. Die laatste kan Jeroen geen ongelijk geven. "Het klopt: in het echt is het nog honderd keer zwaarder. Op televisie zie je nog geen tien procent van wat we daar allemaal moesten doen." Pittig, want de kleine selectie die de montage overleeft, is al een uitdaging waar je u tegen zegt. "Veel mensen in mijn omgeving vragen me ook waarom ik hier in vredesnaam aan mee wilde doen."

Emily (vooraan in het midden) vond in het programma die uitdaging waar ze naar op zoek was (foto: AVROTROS).

Toch hoefde Emily zelf niet lang te twijfelen. "Ik stond tijdens het vorige seizoen al te springen. Naast mijn job als stewardess, heb ik de afgelopen jaren al heel wat fysieke obstakels overwonnen. Ik heb wedstrijden gebokst, parachute gesprongen, gebungeejumpt... Maar ik zocht nog één ultieme uitdaging. Dan is Kamp van Koningsbrugge wel next level. Zwaarder ga ik nooit meer vinden."

"Er wordt gezegd dat mannen sterker zijn, maar ik denk dat wij écht tot hetzelfde in staat zijn."

En ze heeft nog een extra motivatie. "Ik schrok toen ik las dat er geen vrouwen bij de commando's zitten. Er wordt altijd gezegd dat mannen sterker zijn. Van nature is dat misschien zo, maar ik denk dat wij écht tot hetzelfde in staat kunnen zijn. Waar een wil is, is een weg." Daarbij kan Emily een voorbeeld nemen aan Marjolein van Loenen uit Schijf, die als enige vrouwelijke kandidate vorig jaar de eindstreep wist te halen. Een moment waar ze nog graag op terugkijkt. "Een ontzettend gaaf avontuur, dat ik voor geen goud had willen missen." En dat terwijl ze er de eerste dag bijna de brui aan had gegeven. "Ik was alleen maar bezig met randzaken. De camera's, prestatiedrang... Ik raakte mezelf kwijt en wilde ermee stoppen."

"Als ik de kandidaten één tip zou mogen geven: genieten."

Dankzij commando's Ray en Dai zette ze uiteindelijk toch door. "Zij herinnerden me aan mijn doelen en de reden waarom ik me had ingeschreven. Doordat ik toen heb doorgezet, heb ik op persoonlijk vlak zo'n mooie ontwikkeling doorgemaakt." Dat gunt ze de deelnemers aan het nieuwe seizoen ook. "En als ik ze één tip zou mogen geven: genieten. Dat heb ik veel te weinig gedaan." Jeroen zelf had trouwens ook maar wat graag tussen de cursisten gelopen. "Maar dan wel twintig jaar terug. Trouwens, zo nu en dan pak ik nog steeds een oefening mee. Vorig jaar ben ik bijvoorbeeld uit het vliegtuig gesprongen. Die kandidaten vinden het geweldig als ze mij zien zwoegen." Of Emily het net zo ver schopt als Marjolein, zie je vanaf donderdagavond 20.35 uur op NPO1.

Marjolein wist vorig jaar als enige vrouw de eindstreep te halen (foto: AVROTROS).