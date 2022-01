Drugs, vuurwerk en munitie gevonden in huis Den Dungen

In het huis aan de Weidestraat in Den Dungen waar dinsdagavond twee mensen werden aangehouden na tussenkomst van een onderhandelaar, heeft de politie onder meer drugs, illegaal vuurwerk en een oefengranaat gevonden. De verdachten zijn een 23-jarige Bosschenaar en zijn 23-jarige vriendin uit Den Dungen.

De Bosschenaar stond al op de radar van de politie nadat hij eerder bedreigingen had geuit. Daarbij liet de man een mogelijk explosief in de vorm van een mortiergranaat zien.

Arrestatieteam

Op basis van die informatie vermoedde de politie dat er mogelijk explosieven lagen in het huis van zijn vriendin aan de Weidestraat. Een onderhandelaar, arrestatieteam en diverse reguliere politie-eenheden werden ingezet. De onderhandelaar legde contact met het tweetal en wist hen uiteindelijk met succes naar buiten te laten komen. Het 23-jarige stel werd vervolgens aangehouden en naar het politiebureau gebracht.

In het huis werden nepvuurwapens, slag- en steekwapens en munitie gevonden. Ook lag er een oefengranaat, een aantal Cobra’s en een blok hasj van 20 gram.

'Aanpakken, niet wegkijken'

“Als de boel ontploft heb je niet alleen een enorme materiële schade, maar ook een levensbedreigende situatie voor mensen en dieren in de omgeving. Daar kan en wil ik niet zomaar aan voorbij gaan”, reageert burgemeester Han Looijen van de gemeente Sint-Michielsgestel.

“Zeker niet als er dan ook nog eens drugs en wapens in hetzelfde huis lagen. Daarom wil ik snel kijken of er voldoende grond is om de woning te sluiten. Als de veiligheid van inwoners uit onze gemeente in het geding is, is het namelijk heel simpel: aanpakken, niet wegkijken.”