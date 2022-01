Dubbel zoveel vuurwerkslachtoffers in Brabant ondanks vuurwerkverbod

Foto: Jean-Pierre Geusens/ANP.

Het aantal vuurwerkslachtoffers in Brabant was afgelopen jaarwisseling veel hoger dan in 2020. Ondanks het vuurwerkverbod, moesten in Brabant 37 mensen behandeld worden op de spoedeisende hulp (SEH) of bij een huisartsenpost. Tijdens de vorige jaarwisseling waren dat 19 mensen. Dat blijkt uit cijfers van kenniscentrum VeiligheidNL.