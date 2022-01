Gewonde bij steekpartij op recreatiepark in Schaijk, verdachte aangehouden

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. Volgende Vorige 1/2 Foto: Marco van den Broek/SQ Vision.

Op recreatiepark de Heidebloem aan de Noordhoekstraat in Schaijk is woensdagavond iemand neergestoken. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.