André (73) zwaar mishandeld nadat hij vuurwerkafstekers aanspreekt

Het gezicht van André is zwaar gehavend. Rechts André en zijn vrouw Joke (eigen foto).

Boos, verdrietig en sprakeloos is de familie van André Emonds (73) uit Boekel, nadat hij in de nieuwjaarsnacht zwaar werd mishandeld door drie jongeren. Het groepje stak vlakbij het huis van André vuurwerk af, waarop hij besloot er iets van te zeggen. Hij moest het bekopen met een serie rake klappen en trappen. Het gezin van André is er kapot van. “Hoe laf kun je zijn? Speelt hun geweten geen rol?”

André is fysiek en mentaal geraakt door het hele gebeuren. Ook zijn vrouw Joke, die op Facebook het verhaal over de mishandeling heeft gedeeld, vindt het lastig om erover te praten. Dochter Suze kan het verhaal wel vertellen. “Het is ongelofelijk wat er is gebeurd. We zijn er sprakeloos van”, zegt ze. Oudjaarsdag begon zo mooi. De familie kwam net terug van een skivakantie in Oostenrijk. “We hebben daar met zeventien man het gouden huwelijk van mijn ouders gevierd. Dus we kwamen blij thuis met prachtige herinneringen”, vertelt Suze.

"Het leken wel bommen."

Van de feestvreugde bleef weinig over, nadat er aan het begin van de avond zwaar vuurwerk werd afgestoken. “Het leken wel bommen, zei mijn vader. Mijn ouders hebben herten en die sprongen van schrik het gaas in. Eén beestje had zijn hele kop al kapot”, zegt Suze. André besloot daarom om de groep aan te spreken op het geknal. “Toen hij weer terug naar huis liep, werd er vlak bij hem vuurwerk gegooid. Hij schrok zich kapot!”

Het zwaar gehavende gezicht van André (eigen foto).

Kort na twaalf uur klonken er opnieuw harde knallen. En opnieuw besloot André om er wat van te zeggen. “Toen werd hij uitgelachen door de jongens en heeft hij één van hen bij zijn kraag gepakt. Vervolgens kwam een van de jongens achter hem aan en begon te slaan. De jongen die door mijn vader was aangesproken, sloeg hem heel hard in zijn gezicht”, beschrijft Suze.

"Zouden ze hem dood hebben getrapt?"

Liggend op de grond werd hij weer door de jongens getrapt tegen zijn armen, ribben, benen en in zijn maag. “Gelukkig kon hij zijn hoofd beschermen tussen zijn armen. Godzijdank hebben de overburen het gevecht gestopt en mijn vader naar huis gebracht. We durven er niet aan te denken hoe het anders afgelopen zou zijn. Zouden ze hem dood hebben getrapt?”

Het gezin van André en Joke (eigen foto).

"Ik heb een heel sterke stoere vader, het is nu een hoopje ellende.”