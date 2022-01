Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Gewonde bij overval Rijsbergen, viertal vast na achtervolging door België

Bij een overval in een boerderij aan de Pannenhoefsebaan in Rijsbergen is woensdagnacht iemand gewond geraakt. Vier verdachten zijn na een achtervolging door onder meer België aangehouden.

Malini Witlox & Peter de Bekker Geschreven door

De overval vond rond vier uur 's nachts plaats. Wapen

Bij de overval werd een wapen gebruikt. Wat er bij de overval is buitgemaakt, is niet naar buiten gebracht. Ook over de ernst van de toestand van de gewonde is niets bekendgemaakt, maar die zou volgens een correspondent naar een ziekenhuis zijn gebracht. Onderzoek

"Onderzoek zal uitwijzen wat de rol van de verdachten is en wat er precies is gebeurd", laat een agent weten.

Foto: SQ Vision/Perry Roovers.