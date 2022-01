A17 bezaaid met suikerbieten na ongeluk met vrachtwagen

De A17 bij Zevenbergen ligt bezaaid met suikerbieten. Die zijn daar beland na een ongeluk waarbij een vrachtwagen kantelde. De bestuurder raakte niet gewond. De weg is dicht in de richting van Dordrecht naar Roosendaal.

Het ongeluk gebeurde iets voor half tien. Volgens een ooggetuige kreeg de vrachtwagen, die tot de nok toe gevuld was met suikerbieten, een klapband. Die raakte vervolgens van de weg, ging door de vangrails heen en belandde in de sloot.

De chauffeur is ter plekke in de ambulance nagekeken en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Omrijden via Breda

Tussen Zevenbergen en knooppunt Noordhoek is de weg dicht. Verkeer kan omrijden via Breda over de A16 en de A58.

Rijkswaterstaat laat weten de linkerrijstrook zo snel mogelijk weer te openen. De verwachting is dat de weg rond drie uur weer helemaal vrij is.