Schaatsen is enige uitje in de kerstvakantie, ijsbanen helemaal uitverkocht

Foto: IJssportcentrum Eindhoven.

Het enige uitje in de kerstvakantie, dat in deze lockdown nog mogelijk is, is stijf uitverkocht. De drie ijsbanen in Brabant (Eindhoven, Breda en Tilburg) zijn deze kerstvakantie ‘gewoon’ open, maar wie nog een kaartje wil kopen, is te laat.

Op de websites van de ijsbanen staat een duidelijke boodschap:

De ijsbaan in Eindhoven krijgt dagelijks nog tientallen telefoontjes van mensen die graag willen schaatsen: “Zeker nog dertig tot veertig telefoontjes”, weet manager Robin van der Heijden. “We zijn eigenlijk de enige accommodatie die nog open is. Vorige week was het nog veel drukker, maar sinds er op onze site staat dat we volgeboekt zijn, neemt de drukte wat af.” Per dag zijn er steeds drie tijdsblokken van twee uur met daartussen een half uur pauze om ervoor te zorgen dat de schaatsers van de verschillende blokken niet door elkaar heen lopen. Per tijdsblok mogen tweehonderd mensen komen schaatsen en groepen zijn niet toegestaan. “Wij kunnen open zijn, omdat we een buitensportlocatie zijn”, vertelt Van der Heijden. “We zijn daarmee zo’n beetje het enige uitje wat nog mogelijk is.” De ijsbaan in Eindhoven is ook volgende week nog open. Daarvoor zijn nog wel kaartjes te koop. Ook In Tilburg zijn er volgende week nog volop kaartjes. De ijsbaan in Breda is deze week helemaal vol. Voor volgende week kunnen er (nog) geen kaartjes worden besteld.