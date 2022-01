Over omheining gegooid brood kost hertje leven: 'Spreek mensen hierop aan!'

Het hertje was er zo slecht aan toe dat besloten werd het dier te laten inslapen (foto: Facebook boerderij Den Hof).

Er hangt een trieste sfeer bij boerderij Den Hof in Halsteren. Een van hun herten is deze week overleden nadat het iets verkeerds had gegeten. Verzorgster Elske Muntz denkt dat er brood over de omheining van het hertenkamp is gegooid. Vorig jaar verloor de boerderij al drie geitjes doordat die wat verkeerds was gevoerd.

"Mensen moeten zich ervan bewust worden dat brood voor eigenlijk geen enkel dier goed is", benadrukt Elske. "Een hert is net zoals een koe en een geit een herkauwer", legt ze uit. "Deze dieren krijgen door het eten van brood last van gasvorming. Het brood dat ze eten, gaat letterlijk gisten in hun maag. Die blaast dan helemaal op."

"Het is niet zo dat deze dieren afhankelijk zijn van wat hen gevoerd wordt."

Dinsdag zag iemand het hertje inderdaad met een opgezwollen buik stil op de grond liggen. Het dier reageerde bijna nergens meer op. Daarop werd de dierenarts gewaarschuwd. Na onderzoek werd besloten het dier te laten inslapen. Elske is ervan overtuigd dat er geen sprake is van opzet. "Allesbehalve. Mensen vinden deze beesten lief en van oudsher denken ze: kom, die gaan we voeren. Gezellig! Het is dus een kwestie van bewustwording, dat mensen gaan begrijpen dat je deze dieren groenten moet voeren: worteltjes, paprika, broccoli, stukjes appel of het groen van de bloemkool. En het is niet zo dat deze dieren afhankelijk zijn van wat hen gevoerd wordt. Ze krijgen van ons alles wat ze nodig hebben. Alles wat ze erbij krijgen, is extra."

"We moeten goed voor deze dieren zorgen."