Keeperstrainer vertrekt per direct bij Willem II: 'Verschil van inzicht'

Harald Wapenaar is niet langer keeperstrainer bij Willem II. De Eredivisionist meldt donderdag dat de oud-doelman vanwege 'een onoverkomelijk verschil van inzicht over visie en werkwijze' zijn werkzaamheden in Tilburg heeft beëindigd.

Wapenaar was vijfeneenhalf jaar in dienst van Willem II. "Na zo'n tijd deze club verlaten is niet gemakkelijk voor me", zegt hij op de website van Willem II. "Juist in het belang van de club waar ik een mooie tijd gehad heb, successen mee vierde en keepers heb zien groeien in hun ontwikkeling, nemen we het besluit dat het beter is dat onze samenwerking eindigt."

Technisch directeur Joris Mathijsen van de Tilburgse club zegt dankbaar te zijn voor het werk dat de oud-doelman van onder meer FC Utrecht en Vitesse heeft verricht. "Hij heeft onze keepers naar hogere niveaus gebracht en is belangrijk geweest met zijn ondersteuning van onze hoofdtrainers", aldus Mathijsen.