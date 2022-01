Vriendengroep trekt met giertank-jacuzzi door de straten van Volkel

Waarom een jacuzzi in de tuin als je ‘m ook kunt laten rijden? Een vriendengroep uit Volkel heeft zich tijdens de coronalockdowns niet verveeld: ze gebruikten hun tijd om een oude giertank om te bouwen tot een gigantische hottub. De eerste testritjes zijn gemaakt en dat beviel prima. "Het trekt veel bekijks!"

"We zijn wel tevreden over het resultaat", zeggen vrienden Ruud van Dijk, Bram Huvenaars en Mike van Lankveld nuchter. Afgelopen zondag maakten ze de tweede rit met de omgebouwde giertank. "Iedereen zwaaide en we werden gefilmd. We hebben een uurtje of twee, drie rondgereden."

De gierton werd niet meer gebruikt en zo werd het idee om er een enorme jacuzzi van te maken geboren. "Hij was over bij een kameraad op het werk", vertelt Bram. Die zei: neem maar mee. We hebben 'm nu een jaar en elke keer als er tijd over was, hebben we eraan gewerkt. En de hele vriendengroep gaat natuurlijk mee als er getest moet worden”, lachen ze.