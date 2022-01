Gewonde bij overval in Someren, politie zoekt in omgeving naar daders

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision Mediaprodukties

De bewoners van een huis aan de Bergdijk in Someren zijn donderdagavond overvallen. Daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

De daders zijn gevlucht. Of zij iets hebben buitgemaakt is niet duidelijk. De politie zoekt in de nabije omgeving naar de daders.

