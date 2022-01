Daisy protesteert naakt tegen gedwongen sluiting van haar nagelstudio

Een opmerkelijk protest van nagelstyliste Daisy Madina uit Eindhoven. Met een naaktfoto op social media protesteert ze tegen de gedwongen coronasluiting van de beautysector. "Veel mensen in onze sector hebben het gruwelijk zwaar. Daar kom ik voor op."

Honderden mensen hebben sinds donderdagmiddag gereageerd op de foto. "Dat had ik niet verwacht", lacht ze. "Het is wel leuk om te zien dat het zo hard gaat. Ik heb er een flink bereik mee en dat is het doel." Het idee komt van een collega uit België, die ruim een jaar geleden eenzelfde oproep deed.

Madina heeft een salon aan huis. Het is al de derde keer in de coronacrisis dat ze de deuren van haar salon dicht moet houden: "Het is voor iedereen in onze sector zwaar. Niemand snapt ook waarom wij dicht moeten. Als iemand hygiënisch werkt, zijn wij het wel. We worden uitgekleed en hebben straks niet eens geld om kleren te kopen."

Haar boodschap aan de regering is helder: heropen de beautysector zo snel mogelijk. "In Den Haag mogen ze wakker worden. Open, die handel! Degenen die besluiten om alles op slot te gooien, hebben nog geen salarisstrook gemist", zegt Madina.

De protestfoto is onder andere gedeeld via Instagram.