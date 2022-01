Geen angst bij Dakar-racers: 'Als die helm opgaat verandert heel de wereld'

In aflevering zeven staat het thema angst centraal. De Dakar Rally is niet altijd zonder gevaren. Er zijn vaak zware crashes en soms leidt het zelfs tot een dodelijk ongeval. We vragen de coureurs in competitie hoe zij tegen de gevaren aankijken en blikken met hoofdrolspelers terug op de dood van Edwin Straver twee jaar geleden. Dit en meer zie je in de zevende aflevering van Bivak Brabant Dakar.