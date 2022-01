Vier eeuwen oud herenhuis in het stadscentrum voor nog geen 220.000 euro

Dit vier eeuwen oude herenhuis in hartje Bergen op Zoom is het ideale huis voor starters. Met een oppervlakte van 86 vierkante meter heeft het pand aan het Sint-Catharinaplein de grootte van een appartement in de vorm van een huis. Voor 219.000 euro is het ook nog eens een koopje op een oververhitte woningmarkt. Maar er moet dan ook nog wel wat aan gebeuren. Laatste pluspunt: wie kan als starter nou zeggen dat zijn huis een werfkelder en een eigen naam heeft?

De werfkelder onder het pand is nog in zijn originele staat. Dit soort kelders vind je bijvoorbeeld in Utrecht aan de rand van de grachten. Werfkelders, zoals deze, waren ook te vinden op de pleinen van visserssteden. Het unieke aan deze kelders is dat ze een eigen ingang hebben vanaf de straat een ingang hebben en dat ze een uniek, rond dak hebben.

In de monumentenlijst vond Ben wat er door de jaren heen in het pand heeft gezeten. “In de 20ste eeuw waren alle panden rond het Sint-Catharinaplein kroegen. De gemeente had in die tijd veel overlast van drugs en drank op het plein. Ze heeft daarom een uitsterfbeleid gevoerd om de cafés weg te krijgen. Tegenwoordig zit er helemaal geen horeca meer in de straat, behalve het sushirestaurant in het pand ernaast.” Het huidige horecacentrum van de stad ligt op twee minuten loopafstand op de Grote Markt.

“Als je nog verder het verleden in gaat zie je dat er altijd winkels in het pand hebben gezeten.”, zegt de makelaar. “Er hebben een graveerwinkel voor trofeeën en daarvoor een vishengelwinkel in gezeten.”