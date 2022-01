Lachen om vruchtbare Douwe Bob: 'Verspreidt zich sneller dan omikron'

3 vrouwen waren tegelijk zwanger van Douwe Bob. De snelheid waarmee Douwe Bob zich voortplant maakt heel wat los op internet. Op Twitter is Douwe Bob vrijdag dan ook trending. Gelukkig kan de zanger er zelf ook wel om lachen. Wij zetten wat pareltjes voor je op een rijtje.

Voor wie het niet heeft meegekregen nog even in het kort: Douwe Bob kreeg op 9 december een dochtertje, Bobby Lou, met kunstenares Loes van Delft (30) uit Drunen. Donderdag maakte de zanger bekend dat hij in december nog een dochtertje heeft gekregen met een andere nog onbekende vrouw. Ook bleek dat zijn ex-vriendin Anouk al vijf maanden zwanger is en zijn derde kind, een zoontje, dus onderweg is.

En zo reageert het internet op het babynieuws: