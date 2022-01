Net gekochte auto vat vlam en raakt total loss

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Pas gekochte auto vat vlam in Valkenswaard en is total loss

Een man heeft niet lang plezier gehad van de auto die hij net gekocht had in Son en Breugel. Op weg naar Maastricht kwam er op de John F. Kennedylaan in Valkenswaard rook uit de ventilatieopening van de auto.