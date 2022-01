Welke dame heeft het andere halve tientje van Stephan? 'Avond was gezellig'

Het halve tientje van Stephan en Stephan (foto's: Stephan Damen/Facebook).

Welke dame heeft het andere halve tientje van Stephan Damen uit Oss? Dat wil hij maar al te graag weten sinds hij onlangs bij het opruimen van zijn zolder een ingelijst half tientje tegenkwam. Zo'n dertig jaar geleden gaf hij tijdens het uitgaan de andere helft van het biljet van 10 gulden aan een vrouw in de Sergeant Peppers in Uden. Maar wie dat ook alweer was?

Stephan kan zich niet veel van die ontmoeting meer herinneren. Nu is hij 50, destijds begin 20. Wat hij nog wel weet is dat het destijds 'een gezellige avond' was met de desbetreffende dame. "Op het einde van die avond kwam de vraag: gaan we elkaar nog vaker zien? Toen heb ik een tientje kapotgescheurd en gezegd dat als het lot ons gunstig gezind was dit tientje weer één geheel zou worden."

"Ik ging daar altijd stappen."

Dertig jaar later kwam Stephan het lijstje met daarin het halve tientje weer tegen op zolder bij het opruimen. "Maar geen idee wanneer ik dat ook heb ingelijst." Het lukt hem niet om meer details te herinneren. "Maar het moet bij de Sergeant Peppers zijn gebeurd. Ik woonde toen in Veghel en ging daar altijd stappen." Nu heeft hij besloten het lot maar een handje te helpen en vrijdagmiddag heeft hij een oproep op Facebook geplaatst. "Dat gaat heel hard. De oproep is in een paar uur tijd al bijna duizend keer gedeeld."

"Ze is niet jaloers."

Stephan hoopt niet op een nieuwe liefde. Hij is namelijk al gelukkig getrouwd met zijn Joska. "Zij vindt het ook wel grappig, ze is niet jaloers."