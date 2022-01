Pim is Mister December op de Alpaca en Hunk-kalender: 'Het was heel koud'

Op een ijskoude dag je shirt uittrekken om op de foto te gaan met een alpaca. Het was voor Pim Laros uit Boxmeer geen probleem. Een ochtend lang poseerde hij op verschillende plekken in een park vlakbij Zwolle voor de fotograaf van de Alpaca en Hunkkalender.

"Die ochtend had het nog gesneeuwd. Dat was ook de reden dat we de shoot die dag deden, een avond van tevoren kreeg ik het telefoontje en is alles op poten gezet. Maar de kou was niet zo'n probleem. Ik zwem iedere week in koud water en na het warm douchen spoel ik me ijskoud af", zegt Laros.

Hij is eigenlijk geen model, maar gevelspecialist. "Sabrina, de maker van de kalender en eigenaar van de Alpha Farm in Rouveen, vroeg mij of ik niet wilde poseren. Ik had nog nooit een alpaca in het echt gezien."