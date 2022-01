Sylke kan het bos bij Dorst niet meer in door rolstoelonvriendelijk hek

Ongeveer twee keer per maand maakte Sylke Lievestro uit Oosterhout een lange tocht door het natuurgebied van Boswachterij Dorst, vlakbij Breda. Het bospad is echter eind vorig jaar afgesloten met een hek, waar ze niet langs kan in haar rolstoel. Ze kaartte het aan bij Staatsbosbeheer, maar heeft weinig geloof in een goede afloop.

Staatsbosbeheer neemt volgens Lievestro onterecht aan dat rolstoelgebruikers alleen over die asfaltpaden gaan. "En dat ik er dan dus toch niet meer heen zou gaan als er straks wat takken op liggen. Maar ik ga ook over de zandpanden. Nu sluiten ze me fysiek buiten. Dit is eigenlijk gewoon discriminatie."

"Afgelopen donderdag kreeg ik een telefoontje van Staatsbosbeheer. Ze gaan nadenken over een mogelijke oplossing, zeggen ze. Ik denk echter niet dat daar heel veel energie in gaat zitten. Ze zeiden dat ik ook naar de Seterse bossen kan, maar daar heb je alleen een route van 3 kilometer. Die bij de Boswachterij is 10 kilometer. Ook zeiden ze dat de asfaltwegen binnenkort toch niet meer onderhouden werden bij de Boswachterij."

"Met een rolstoel kan dat niet. Ik ga vaak alleen. Ik heb het één keer geprobeerd, zoals je in de video ziet. Het lukte uiteindelijk wel, maar duurde minuten en kostte ontzettend veel kracht. Mijn benen eroverheen slaan, op een wankel hekje gaan zitten, de rolstoel eroverheen tillen, weer in de rolstoel klimmen."

De overheid is juist verplicht om mensen met een beperking te helpen, zegt Lievestro. "In 2016 is het VN-verdrag Handicap getekend. We moeten mee kunnen doen in de samenleving, zonder beperkingen. Als je nieuwe hekken neerzet, moet je ook gewoon aan rolstoelgebruikers en mensen in een scootmobiel denken. Op steeds meer plekken komen dit soort hekken, laatst ook op de Utrechtse Heuvelrug."

Die runderen worden nerveus van fietsers, mountainbikers en loslopende honden. "Daarom hebben we dat hek moeten plaatsen. Die oude hekken duwden fietsers zo open. We willen echt alleen wandelaars in het gebied."

"Als Staatsbosbeheer ligt onze focus echter op natuurbescherming en op beleven. We moeten de balans vinden tussen die twee. Om te zorgen dat er in de toekomst ook van de bossen genoten kan worden, hebben we een klein deel van het gebied opnieuw ingericht. Er staan nu grazers (Galloway runderen), die ongewenste vegetatie opeten om het gebied open te houden."

Dat rolstoelgebruikers daar ook gedupeerd door zijn, is vervelend. "Maar er is geen andere oplossing. Het is ook niet veilig om met een rolstoel langs die koeien te gaan. Het gaat ook maar om een kwart van het bosgebied. In de andere delen kun je als rolstoelgebruiker nog wel binnen. Ook daar zijn lange routes te maken als je lussen combineert, we werken nog aan betere bewegwijzering. Wel moet je dan even over de openbare weg en dat wil die mevrouw niet."

Raats weet dat nog altijd mensen met honden en mountainbikers het gebied betreden. "Dat gaan we met handhaving aanpakken. Helaas realiseert niet iedereen zich dat hij te gast is in het gebied. Gewone fietsers hou je wel tegen, die houden er niet van om af te moeten stappen."