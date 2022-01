Ewout en Oscar werken op Zuidpool tussen de pinguïns aan 'Antarctica-rover'

Teammanager Ewout Hulscher en teamgenoot Oscar Mannens (foto: team Polar TU/e). Foto: team Polar TU/e. Volgende Vorige 1/2 Teammanager Ewout Hulscher en teamgenoot Oscar Mannens (foto: team Polar TU/e).

Gigantische ijsbergen, nieuwsgierige pinguïns en 's nachts zonlicht. Dat waren de omstandigheden waarin Ewout Hulscher en Oscar Mannens zich afgelopen twee weken begaven. De twee studenten van de Technische Universiteit Eindhoven werkten op Antarctica aan een zogeheten 'Antarctica-rover'. "Het voelt daar magisch. Als je rondkijkt zie je overal schoonheid en alles is heel groot."

Tais da Silva & Ista van Galen Geschreven door

Het was een bijzondere ervaring voor de twee studenten. "Het is lastig om uit te leggen hoe het daar was. Het is een raar en betoverend continent", vertelt Ewout in het Omroep Brabant-radioprogramma WAKKER!. "Als je vaart kun je uren naar buiten blijven kijken, het is een soort galerij die beweegt. Er komen allerlei mooie dingen voorbij, zoals ijsbergen en gletsjers. Ik heb vaak gehad dat ik aan het kijken was en dacht: 'Dit slaat helemaal nergens op eigenlijk. Dat dit bestaat en dat wij hier zijn'. Het is zo'n gave ervaring." Ewout en Oscar werken in een team met vijftien andere studenten van de TU/e aan de ontwikkeling van een 'Antarctica-rover'. Daarmee willen ze klimaatonderzoek op de Zuidpool duurzamer, goedkoper en makkelijker maken. Het wagentje moet zelfstandig gaan rijden op zonne-energie. Maar voordat het zover is, moet er eerst onderzoek worden gedaan op het koudste en meest afgelegen continent op aarde. Aan Ewout en Oscar de taak om daar dingen te meten als luchtvochtigheid, luchtdruk en het zonnespectrum.

Foto: team Polar TU/e.

De twee studenten verbleven de afgelopen twee weken op een groot schip, dat zo'n honderd meter van de kust van Antarctica verankerd lag. Voor hun onderzoek werden ze steeds met kleine bootjes naar het continent gebracht. "We zaten redelijk noordelijk. De gevoelstemperatuur lag er rond de -10 graden." Dat is niet koud voor de zuidpool, wat een gemiddelde jaartemperatuur van -55 graden heeft. "Het is daar nu zomer. Dat betekent dat het er dag en nacht licht is, dat is gek om mee te maken." Ook naar het toilet gaan is voor de studenten wat anders dan normaal. Dat mag namelijk alleen op het schip waar ze verblijven. "In Antarctica mag je niks, maar dan ook helemaal niks achterlaten of meenemen. Dus ook geen steentje als souvenir. Dat betekent ook dat je er niet mag plassen. Dus je moet eerst met de boot terugvaren naar het grote schip en dan daar naar het toilet gaan", zegt Ewout lachend.

Foto: team Polar TU/e.