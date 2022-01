Grootste jacht ooit bij Heesen Yachts gebouwd verlaat Oss

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties

Het grootste jacht dat ooit is gebouwd bij Heesen Yachts in Oss is zaterdagmorgen vertrokken naar Harlingen. Daar zal het worden afgebouwd. De Galactica is 80 meter lang en is onder andere voorzien van een bioscoop, een helikopterplatform en een zwembad van 7 meter lang.

Het schip heeft een topsnelheid van 29 knopen. Daarmee is het een van de snelste superjachten ter wereld. 22 november is het te water gelaten. In april gaat de Galactica naar haar nieuwe eigenaar die hier 100 miljoen euro voor betaald heeft. Het is niet bekendgemaakt wie dat is.

