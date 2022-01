Postcode Loterij deelt 1 miljoen uit in Nuenen

Een goed begin van het nieuwe jaar voor tien bewoners uit Nuenen. Op de postcode 5673 ND is 1 miljoen euro van de Postcode Loterij gevallen. Zij winnen bedragen van 76.923 euro tot 153.846 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespelen.

Zowel Ine als Helma worden verrast met een cheque van 76.923 euro. Ine wil met het geldbedrag haar huis en tuin opknappen en Helma wil samen met haar dochters nog meer genieten van het leven. "We hoeven nu minder na te denken", zegt Helma.

Opnieuw prijs

Daarmee is er in korte tijd opnieuw prijs in Nuenen. Afgelopen oktober viel de Kanjerprijs van maar liefst 10 miljoen euro op de postcode 5672 PN. De twee deelnemers die met de volledige postcode meespelen, verdeelden met elkaar de ene helft van de prijs. De andere 5 miljoen euro ging naar deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met de winnende wijkcode 5672.