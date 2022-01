Date in Tilburg loopt uit op poging tot beroving en mishandeling

Een 30-jarige Tilburger dacht vrijdagavond op een date te gaan met een vrouw, maar werd uiteindelijk door twee mannen met een mes bedreigd en met een staaf mishandeld. De mannen eisten geld van het slachtoffer.

Het slachtoffer wist het mes af te pakken en de twee mannen weg te jagen. Hij liep een bult op zijn hoofd op. De daders sloegen op de vlucht richting de Sibeliusflat. Ze droegen donkere kleding en hadden een blauwkleurig mondkapje op.

Datingsite

De man verklaarde dat hij via een datingsite een afspraak had gemaakt met een vrouw op de Paganinistraat, de plek waar hij is mishandeld. Toen hij rond 22.25 uur zijn auto in de straat parkeerde, zag hij dat er vanaf de Kapelmeesterlaan twee donkergetinte jongemannen naar zijn auto liepen. Hij werd door een van de mannen met een staaf geslagen en door de ander met een mes bedreigd.

Vaker gebeurd

De politie sluit niet uit dat het slachtoffer naar de plek is gelokt om hem daar te beroven. Hetzelfde gebeurde namelijk vier keer in 2021. Bij een soortgelijke afspraak op vrijdag 31 december 2021 werd een man op het Mascagnihof in Tilburg Noord door drie mannen onder bedreiging van een mes gedwongen om bij een pinautomaat geld op te nemen van zijn bankrekening. Op de Matterhornstraat in Tilburg vonden vorig jaar ook drie soortgelijke berovingen plaats.

Waarschuwing

Daarom waarschuwt de politie om voorzichtig te zijn met dit soort afspraken. "Hoe aantrekkelijk het ook kan zijn om op via een datingsite met iemand af te spreken, waarschuwen we daar wel voor. Spreek de eerste keer alleen af op een locatie waar meer mensen zijn. Check vooraf of de persoon waarmee u afspreekt wel echt bestaat", laat de politie weten. De daders maken gebruik van valse profielen en zijn soms erg gewelddadig.

De recherche onderzoekt de straatroven. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

