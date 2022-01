Brabantse fans bezoeken Dakar Rally: 'Spektakel voor de deur'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Brabantse fans bij Dakar Rally

Geen strandbedje aan de Costa del Sol of een stedentrip naar Londen, maar een avontuur in de woestijn. Tientallen fans bezochten afgelopen week een paar dagen de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Een trip met volop spektakel.

Yannick Wezenbeek & Ronald Sträter Geschreven door

Crossend door de duinen op zoek naar de juiste plek om de coureurs voorbij zien te komen. Het klinkt heel simpel maar in de praktijk pakt het toch anders uit. Na nog geen vijf minuten rijden staat de eerste auto namelijk al vast in het zand. “Je ziet het, spektakel voor deur” vertelt Roel Engel van Racing Tours. Hij regelt allerlei reizen naar diverse motorsportevenementen. Vooral de reizen rondom de Dakar rally zijn heel avontuurlijk.

"Wij hebben het Brabants kwartiertje, maar hier hebben ze een Arabisch uurtje"

“Het is echt een belevingsreis. We zijn met zijn allen op avontuur en zoeken een mooie plek in de duinen. Daarbij organiseren we bijvoorbeeld ook picknicks in de woestijn of gaan op bezoek bij de Nederlandse ambassade.” Zodra de groep fans een plek heeft gevonden in de duinen komt Engel met het nieuws dat ze toch 500 meter verder moeten zijn. Er zijn veel verbaasde blikken, maar iedereen vertrouwt op de reisleider. Op de nieuwe plek aangekomen vallen de fans met de neus in de boter. Een paar minuten na aankomst komen er vier auto’s tegelijk voorbij. “Het is super goed geregeld”, vertelt één van de fans. “Je wordt super goed op de hoogte gehouden. Daarstraks stond iedereen fout maar wij zagen de auto’s op de juiste plek voorbij komen.”

"Deze reis krijgt een dikke tien"