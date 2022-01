Alpaca verdrinkt in het water van dierenpark

Foto: Dierenambulance Brabant Noord-Oost/Facebook.

Een alpaca is zaterdagmiddag verdronken in een dierenpark in Schaijk. Volgens de dierenambulance gebeurde dat nadat de alpaca op de vlucht sloeg, doordat een bok probeerde om op de rug van het dier te springen. Hulpdiensten probeerden het dier nog uit het water te redden, maar het was al te laat.