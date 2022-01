Brabantse ploegen weten niet te winnen bij herstart eerste divisie

Jizz Hornkamp van FC Den Bosch in duel met een speler van Emmen. Foto: OrangePictures.

De Brabantse ploegen die vrijdag en zaterdag in actie kwamen in de Keuken Kampioen Divisie, hebben geen goede zaken gedaan. FC Den Bosch verloor zaterdag in een koude regenachtige De Vliert met 0-2 van FC Emmen. Het duel tussen NAC Breda en FC Eindhoven eindigde onbeslist (0-0) en Helmond Sport had vrijdagavond al met 1-2 van FC Dordrecht verloren.

NAC Breda - FC Eindhoven 0-0

Een saaie eerste helft in Breda met weinig echte kansen, al wist NAC-goalie Nick Olij een prima schot van Brian De Keersmaecker te stoppen. In de tweede helft stond de paal een treffer van FC Eindhoven in de weg. Iets later deed NAC iets terug met een goed schot van Jarchinio Antonia, maar hij vond doelman Nigel Bertrams op zijn weg. Ook Pjotr Kestens wist één op één met de Eindhovense keeper niet te scoren, na een slimme pass van Sabir Agougil. De laatste kans van de wedstrijd was voor Dave de Meij van FC Eindhoven; hij kopte over. Geen goals dus. FC Den Bosch - FC Emmen 0-2

Keziah Veendorp zette de bezoekers na een klein halfuur op voorsprong. Lang bleef de marge beperkt, mede omdat een treffer van FC Emmen werd afgekeurd. In de slotfase zorgde de Portugees Rui Mendes alsnog voor de 0-2. In de blessuretijd kreeg FC Den Bosch nog een goede kans om de eer te redden. Soufyan Ahannach vond na een mooie actie ruimte om de bal richting de kruising te krullen. Zijn poging werd echter gestopt door doelman Michael Brouwer. Nick de Groot kreeg van coach Jack de Gier een kwartiertje speeltijd aan het einde. Voor hem betekende dit zijn debuut in het betaald voetbal. Een mooi moment voor hem én voor de jeugdopleiding van FC Den Bosch.

Helmond Sport - FC Dordrecht: 1-2

Met een 0-0 ruststand gingen de ploegen vrijdagavond rusten. Maar toen FC Dordrecht na de thee Feyenoord-huurling Christian Conteh bracht, wist die binnen één minuut te scoren met zijn eerste schot. Helmond Sport kwam ruim een minuut later alweer op gelijke hoogte door een knap doelpunt van Ilias Breugelmans. Dordrecht-spits Stijn Meijer werd in de slotfase de matchwinner door alert binnen te tikken uit een rebound.