Coronanieuws: enkele sportscholen open voor zorgmedewerkers

15.30

In het laatste etmaal zijn 4114 besmettingen genoteerd in Brabant. Dat zijn er zeshonderd meer dan een dag eerder. Een record is het nieuwste aantal niet, dat staat voor Brabant op 4942.

Landelijk bleef de teller van het aantal besmettingen met corona steken op 32.581. Dit is het op een na hoogste aantal ooit. Afgelopen vrijdag registreerde het RIVM bijna 35.000 nieuwe gevallen, het recordaantal tot nu toe. Dat kwam deels door nameldingen van een storing eerder, waardoor niet alle bevestigde besmettingen goed werden geregistreerd. Op zaterdag telde het RIVM ongeveer 28.000 nieuwe gevallen.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 177.730 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 23.245 nieuwe gevallen per dag. Dit is het hoogste gemiddelde ooit. De snelle stijging van het aantal coronabesmettingen werd al verwacht. De omikronvariant komt nu het meest voor in Nederland en heeft de deltavariant verdrongen.

Het aantal gemelde sterfgevallen blijft dalen. In het afgelopen etmaal kreeg het RIVM bericht dat zeven mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. In de afgelopen week zijn 123 sterfgevallen gemeld, gemiddeld ruim 17 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 3 november.