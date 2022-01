Coronanieuws: minister Sigrid Kaag besmet, wordt digitaal beëdigd

13.01

Dat Australië Novak Djokovic weigert, heeft volgens de toernooidirecteur van het Australian Open-tennistoernooi, Craig Tiley, te maken met de snel veranderende richtlijnen in het land. "Alles wat ik kan zeggen is dat, voornamelijk omdat er de hele tijd veel tegenstrijdige informatie is, we elke week met Binnenlandse Zaken hebben gesproken", zei hij bij Channel 9. "We spraken alle delen van de regering om ervoor te zorgen dat we het juiste deden met de vrijstellingen."