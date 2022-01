Coronanieuws: over week vrije inloop voor boosterprikken in Alphen

01.21

De Amerikaanse staat New York heeft zaterdag een recordaantal van 90.132 nieuwe coronagevallen gemeld. Daarmee is het aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie de vier miljoen gepasseerd. De afgelopen 24 uur zijn 154 coronadoden geregistreerd, een van de hoogste dagelijkse aantallen in bijna een jaar. In de ziekenhuizen liggen nu 11.843 patiënten met het coronavirus. New York is de vierde staat in de VS met meer dan vier miljoen besmettingen.