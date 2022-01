Agent gewond na klimmen over hek bij bedrijf waar inbraakalarm afging

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Agent gewond bij klimmen over hek van bedrijf in Veldhoven

Een agent is zaterdagnacht gewond geraakt toen hij een bedrijf aan De Run in Veldhoven wilde controleren nadat daar het inbraakalarm was afgegaan. De agent wilde rond halfdrie over een hek klimmen, maar gleed uit en viel.

De agent bleef volgens een correspondent op de pinnen van het hekwerk hangen. Benarde positie

Vanwege het ongeluk werden de brandweer en ambulancemedewerkers opgeroepen. Die slaagden erin de agent uit zijn benarde positie te bevrijden. De agent is naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling. Hij was daar zondagochtend nog steeds, maar het gaat naar omstandigheden goed met hem, liet de politie zondagochtend weten. Een woordvoerder spreekt wel van 'behoorlijke verwondingen'. Het inbraakalarm dat afging, bleek loos alarm.