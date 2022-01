Stomdronken automobilist veroorzaakt ongelukken, baby naar ziekenhuis

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Stomdronken automobilist veroorzaakt meerdere ongelukken in Ossendrecht

Een stomdronken automobilist (42) heeft zaterdag meerdere ongelukken veroorzaakt in Ossendrecht. Door de acties van de automobilist raakten volgens de politie drie meiden gewond, een baby moest voor controle naar het ziekenhuis. De baby en de tieners zaten in twee verschillende auto's. De dronken automobilist is aangehouden.

Sandra Kagie Geschreven door

Een en ander gebeurde zaterdag aan het eind van de middag. De verdachte die alleen in de auto zat, passeerde iets voor vijf uur ter hoogte van de wegversmalling aan de grens van het dorp een auto met achter het stuur een 28-jarige vrouw. De spiegels van de auto's raakten elkaar waardoor de spiegel van de auto van de vrouw afbrak. De verdachte reed volgens de politie 'vermoedelijk slingerend en met hoge snelheid door'. Bij de Pannenhoef botste de verdachte vervolgens rond vijf uur op een stilstaande auto voor hem. De bestuurder van deze auto, een man van 44 jaar uit Putte, stond te wachten om linksaf te kunnen slaan. Baby in auto

Door de klap kwam de auto van de man uit Putte op de andere rijstrook terecht. Een 35-jarige tegenligger, een bestuurder uit Hoogerheide, week uit voor deze auto en belandde met zijn wagen op de zijkant. In de auto zat een baby en nog een inzittende. Het kind werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. In de auto van de man uit Putte zaten drie meiden. "Tieners", geeft een woordvoerder aan. Ook zij zijn voor medische zorg naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie raakte niemand levensgevaarlijk gewond. Verder zegt de woordvoerder niks over de ernst van de verwondingen van de slachtoffers. De verdachte wilde na het ongeval alsnog wegrijden, maar de politie wist hem aan te houden. De man blies 1420 ugl, ruim zes keer meer dan toegestaan. Ook was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De verdachte die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, zit nog vast voor onderzoek.