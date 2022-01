'Eenzaamheid mogelijke oorzaak oversterfte', KBO Brabant wil onderzoek

Leo Bisschops in KRAAK.

"Onderschat eenzaamheid niet als mogelijke doodsoorzaak van de onverklaarde oversterfte onder met name ouderen in ons land", dat zegt KBO Brabant-voorzitter Leo Bisschops in het Omroep Brabant tv-programma KRAAK. De ouderenbond pleit voor een onderzoek naar de oversterfte.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

De Tweede Kamer steunt het pleidooi en heeft om een onderzoek gevraagd. De afgelopen maanden zijn veel meer mensen overleden dan normaal in deze periode. Ook was de oversterfte in Nederland groter dan in ons omringende landen met ongeveer dezelfde vaccinatiegraad. "Het ministerie van VWS wil ook dat dit onderzocht wordt", aldus Bisschops. In november vorig jaar stierven er 3000 mensen meer dan normaal in die periode, terwijl er 500 coronaslachtoffers waren. Waaraan zijn die andere 2500 mensen dan overleden?

"Geen oversterfte in België waar ze sneller boosterden."

"Er moet niet alleen gekeken worden naar de klinische oorzaken, maar ook naar mentale problemen die mensen hebben gekregen door corona. De boostercampagne laat zien dat de cijfers naar beneden gingen, daarom moeten we kijken wat er aan de hand is. Komt het door onze trage boostercampagne? In België boosterden ze veel eerder en daar is geen oversterfte." "Het kan door uitgestelde zorg komen, ik sluit het zeker niet uit. Maar onderschat eenzaamheid niet", gaat Bisschops verder. "Je zit steeds alleen thuis, de lol gaat eraf. Het eten smaakt niet meer, waarom zou je die medicijnen nog trouw nemen, waarvoor zou je het doen? Het heeft meer impact dan je denkt, ik wil hier onderzoek naar."

"Potverdomme hou vol, want we gaan het fiksen."

"Als het hoogtepunt van je week is om op woensdagmiddag een paar potjes te bridgen, dat kun je wel een paar keer overslaan, maar zo lang? Ik doe de oproep: mensen hou vol, potverdomme, want we gaan het fiksen. Hou vol."