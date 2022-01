Boekelse coureur beschuldigt Russen van valsspelen in Dakar Rally

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Maurik van den Heuvel over valsspelende Russen in de Dakar Rally

Maurik van den Heuvel weet het zeker. De Russen spelen vals in de Dakar Rally. De coureur uit Boekel beweert dat de Russische truckchauffeurs voorinformatie hebben. Het Kamaz-team ontkent de beweringen van Van den Heuvel en zegt gewoon de snelste truck te hebben.

Yannick Wezenbeek & Ronald Sträter Geschreven door

“De Russen spelen vals.” Maurik van den Heuvel is duidelijk. “Ze hebben apparatuur in die auto zitten waarmee ze voorinformatie krijgen. Zij weten voor de proef de waypoints al.” Het is een stevige bewering van de coureur uit Boekel. Maar inmiddels heeft hij het met eigen ogen gezien. “We worden op een gegeven moment ingehaald door Andrey Karginov. Die gaat linksaf terwijl het roadbook zegt dat we naar rechts moeten. We slaan dan zes notes over, maar komen wel weer terecht bij het juiste waypoint. Dat kan niet.”

"Je kunt niet van hen winnen."

De Russen staan in het klassement op plek één, twee en drie. Een vol Russische podium lijkt dan ook onvermijdelijk. Alleen Veldhovenaar Janus van Kasteren kan de Kamaz-trucks bijbenen. Maar volgens Van den Heuvel is het niet mogelijk met hen te concurreren. “Je kunt niet van hen winnen. Het is gewoon niet eerlijk. Je hoort iedereen er ook over praten. Iedereen weet het.” Navraag bij andere teams leert dat zij ook niet uitsluiten dat de Russen valsspelen. Henk van Leuven, teammanager van Team De Rooy, vermoedt dat er soms niet altijd eerlijk geracet wordt. “Ik hoorde deze Dakar ook een verhaal dat een team een tracker had geplaatst onder een motor, omdat die een dag eerder al het parcours van de trucks moest rijden. Valsspelen zal zeker gebeuren. Dat gebeurde vroeger ook al. Toen kregen wij weken van te voren al roadbooks aangeboden tegen betaling. Daar zijn we overigens nooit op ingegaan.”

"In de geschiedenis is dit al vaker gebeurd, dus het zou nu ook goed kunnen."

Het zou in deze 'Dakar' niet meer mogelijk moeten zijn aangezien het roadbook pas een kwartier voor vertrek wordt bekendgemaakt. Wat mogelijk is, is dat er tussen teams onderling wordt gecommuniceerd of dat de voorste teamwagen een tracker heeft. Ook Ben van der Laar sluit bovenstaande mogelijkheden niet uit. “Alle teams zoeken het grijze gebied op. Daartoe worden ze ook gedwongen, omdat het zo dicht bij elkaar ligt. In de geschiedenis is dat al vaker gebeurd, dus dat zou nu ook goed kunnen.” De coureur uit Best doelt dan op de onderlinge communicatie. “Ze spelen bij de Russen ook een politiek spel. Er is één kopman en de rest offert zich op. Zodra ze weten dat er afgesneden kan worden, zouden ze dat door kunnen spelen. Maar bewijs heb ik er niet voor.”

"Er is geen mogelijkheid dat wij meer informatie hebben."