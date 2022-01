Maurik van den Heuvel zwaar gecrasht in Dakar Rally

De truck van Maurik van den Heuvel na de crash (Foto: Dakar Speed)

Maurik van den Heuvel is zondagmiddag in de zevende etappe van Dakar Rally gecrasht met zijn truck. Het is voor de coureur uit Boekel de tweede keer op rij dat hij een zwaar ongeluk heeft in deze wedstrijd. Vorig jaar was zijn avontuur al na drie etappes ten einde.

Yannick Wezenbeek & Ronald Sträter Geschreven door

Op de Facebookpagina van Dakar Speed, het team van Van den Heuvel, valt te lezen dat de Dakar Rally ten einde is. Op de bijgeplaatste foto is flinke schade te zien. Het team laat weten dat Van den Heuvel, Wilko van Oort (navigator) en Martijn van Rooij (monteur) ongedeerd zijn. De zevende etappe van de Dakar Rally werd gezien als de koninginnenrit. De proef begon met 100 kilometer door een duinengebied. Deze was de coureur uit Boekel nog schadevrij doorgekomen, maar vlak voor de finish ging het alsnog fout. De truck is total loss en dus zit zijn avontuur in Saoedi-Arabië erop. Vorig jaar eindigde zijn Dakar al na drie etappes. Toen ging zijn vrachtwagen over de kop en was net als dit jaar de schade niet te herstellen. Van den Heuvel was nu bezig aan een goede Dakar Rally. In het algemeen klassement stond hij op een negende plek.