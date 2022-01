Vriendengroep verrast door succes van rijdende 'boeren-hottub'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 In Volkel bouwden vrienden een 'boeren-hottub'

Laat drie agrarische jongeren in een tijd zonder feestmogelijkheden los op een lege giertank en voordat je met je ogen geknipperd hebt, staat er een jolige jacuzzi. Die ook nog eens verrijdbaar is. Een filmpje van de vrienden die er een ritje in maakten, ging viraal. "Dat hadden we niet verwacht", zegt Bram Huvenaars uit Volkel. Zondag maakt de groep nogmaals een ritje.

Bram en zijn vrienden Ruud van Dijk en Mike van Lankveld zijn twintigers en kennen elkaar al vanaf hun jeugd. Ze groeiden op in Volkel en bouwen met hun vriendengroep 'Net Niks' ook ieder jaar een carnavalswagen. "We wilden iets leuks verzinnen toen er met oudjaar in 2020 vanwege corona niets meer mocht", legt Ruud uit. Via de werkgever van Mike kwamen ze aan de lege giertank. Die was op de plantenkwekerij waar Mike werkt al een paar jaar gebruikt als watertank. "Dus de stank was eruit."

"Een loodgieter zei dat het goed was."

Al knutselend ontstond er in een paar weken tijd een grote jacuzzi. Afgelopen zomer doorstond die een eerste test. "Maar toen was het zo warm, dat het water met 40 graden te heet werd", zegt Mike. En dus bouwden de vrienden verder, want ze wilden de jacuzzi ook in de winter kunnen gebruiken. Dankzij een houtgestookte vuurton, spiralen en een pompje blijft het water in de 'boeren-hottub' 35 graden. "We hebben het laten controleren door een loodgieter en die zei dat het goed was", verzekert Bram. Om de acht kuub water op temperatuur te krijgen, moeten ze het vuur al een dag eerder aansteken. "Als het buiten waait en koud is, koelt het ook weer snel af." Daar moeten ze nog iets op bedenken. Net zoals ze nog iets willen doen aan het uiterlijk van hun rijdende hottub.

"Een groep uit Eindhoven vroeg al of hij te huur is."