Maurik van den Heuvel na crash definitief uitgevallen in Dakar Rally

Maurik van den Heuvel over zijn crash in de Dakar Rally

Hij had nog even de hoop dat hij maandag nog aan de start kon verschijnen, maar tegen middernacht lokale tijd ging de stekker er definitief uit. Maurik van den Heuvel is de eerste Brabantse afvaller van de Dakar Rally 2022.

Yannick Wezenbeek & Ronald Sträter Geschreven door

Van den Heuvel crashte in de zevende etappe van de Dakar Rally. “We lagen achtste en moesten nog twintig kilometer. Door de schaduw zag ik twee bulten kamelengras over het hoofd. Daardoor gingen we twee keer over de kop", vertelde de coureur uit Boekel bij aankomst in het Bivak. Toen was nog niet duidelijk of hij zou starten in de achtste etappe. De FIA deed op dat moment nog onderzoek naar de truck van Van den Heuvel, die het direct na zijn crash eigenlijk al had opgegeven.

"Het wordt steeds gevaarlijker en dat merk je aan alles."