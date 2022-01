Coronanieuws: 199 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

10.05

Binnen enkele dagen is elke coronabesmetting in Nederland een gevolg van de omikronvariant. Dat schrijft het OMT in het nieuwste advies dat vanochtend is gepubliceerd. Momenteel is het aandeel omikron uit een steekproef in Amsterdam goed voor 98 procent van de besmettingen. In andere delen van het land hikt dat aandeel tegen de negentig procent aan.