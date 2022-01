Coronanieuws: basis- en middelbare scholen open na langere kerstvakantie

07.00

De mensen die in Twente betrokken zijn bij de boostervaccinatie tegen het coronavirus kunnen aan de slag blijven wanneer de piek over een paar weken is gepasseerd en iets rustiger tijden aanbreken. "Wanneer de grootschalige vaccinatie-activiteiten afnemen, houden we medewerkers vast. Zo kunnen we gemakkelijk opschalen", laat een woordvoerder van de Twentse GGD weten.